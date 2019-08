Monserrato, caos al Policlinico: “Reparti chiusi negli altri ospedali e troppi pazienti ricoverati in Chirurgia”

Posti letto occupati “in modo improprio” e “brande e brsndine disseminate negli ospedali” con “pazienti e operatori di ogni ordine e grado che sono disorientati”. Le ultimissime denunce legate al mondo della sanità sarda arrivano dalla Fials. È il suo segretario provinciale Paolo Cugliara a snocciolare l’elenco di quelle che, a detta sua, sarebbero delle criticità. Meglio, dei “drammatici sovraffollamenti”. Come al Policlinico di Monserrato: “Per via delle chiusure indiscriminate di alcuni reparti ospedalieri, si sta determinando una situazione di drammatico sovraffollamento in seno a diversi stabilimenti sanitari. Nel Policlinico Universitario i pazienti internistici hanno occupato ben 35 posti letto delle chirurgie. Si tratta”, scrive Cugliara, “di ricoveri impropri, cioè non opportuni rispetto alla condizione nella quale si trovano i pazienti”.

È ancora forte l’eco della chiusura temporanea del reparto di Pneumologia del Santissima Trinità: “Oramai gli ospedali sono disseminati di brande e barelle, gli operatori di ogni ordine e grado sono disorientati e chiedono interventi urgenti e risolutivi”.