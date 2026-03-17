Giornata difficilissima oggi al Policlinico di Monserrato, in cui la mole di lavoro per gli operatori sanitari e le attese per i pazienti sono snervanti. Sforzi immensi da parte di chi lavora per salvare la vita agli altri ma la situazione non è sostenibile.

“Ci sono 18 ambulanze in fila e 4 pazienti ancora in attesa del triage” spiega un soccorritore del 118 a Casteddu Online.

Il grido di chi vorrebbe fare ancora di più ma non gli è possibile, con disagi per medici, infermieri e pazienti spesso fragili come gli anziani.