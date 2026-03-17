Il Comune di Cagliari ha scelto il protagonista civile della prossima Festa di Sant’Efisio: sarà il consigliere comunale Giovanni Porrà a vestire i panni dell’Alter Nos nella 370ª edizione della celebrazione.

L’annuncio è arrivato al termine della seduta del Consiglio comunale, direttamente dal sindaco Massimo Zedda, che ha comunicato ufficialmente la nomina tra gli applausi dell’aula. Una scelta che affida a Porrà un ruolo simbolico di grande rilievo: l’Alter Nos rappresenta infatti l’autorità civica durante la solenne processione dedicata al santo patrono.

Trentaquattro anni, Porrà è una figura già ben inserita nell’amministrazione cittadina. Dall’agosto 2024 presiede la Commissione Bilancio del Comune, incarico ottenuto all’unanimità e che ne ha consolidato il profilo politico. Ora, con questa designazione, assume anche una funzione di forte valore identitario e tradizionale per la città.

La sua sarà una presenza centrale in uno degli appuntamenti più sentiti della Sardegna, capace ogni anno di richiamare migliaia di fedeli e visitatori. Nella scorsa edizione, il compito era stato affidato alla consigliera Marzia Cilloccu, a conferma della volontà dell’amministrazione di coinvolgere esponenti del Consiglio in un momento chiave della vita cittadina.

Con la nomina di Porrà, Cagliari si prepara dunque a rinnovare una tradizione secolare, in cui istituzioni e devozione popolare si intrecciano nel segno di Sant’Efisio.