Monserrato, bagno di folla per Martina Smeraldi, accompagnata da tanti applausi è salita sul palco della festa. Con lei il sindaco Locci: “Siamo finiti anche su Dagospia, prima nessuno conosceva Monserrato, ora la conoscono tutti”.

Ha salutato il pubblico presente e si è concessa per selfie e autografi. Bella e semplice, così si è presentata la ragazza di 25 anni nata a Cagliari e nota per la professione di attrice. Ruoli accattivanti nei film dedicati agli adulti sono quelli che ricopre, ma stasera era una semplice ragazza invitata per un evento dedicato alla birra, spazzando via, così, tutte le polemiche che hanno preceduto la sua comparsa.

Il sindaco Tomaso Locci ha rivolto un pensiero per le persone che sono ricoverate in ospedale dopo aver contratto il batterio del botulino durante la festa latina che si è svolta una settimana fa. Foto: Fabio Gatti