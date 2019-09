Monserrato aderisce alla giornata del Dono: scuole imprese e cittadini in campo per la bellezza del regalo

Il Comune di Monserrato aderisce alla Rete nazionale IID con la Giornata del dono. Per valorizzare l’Italia del bene, l’Istituto Italiano della Donazione (IID), che ha fortemente voluto la Legge “Giorno del Dono”, festeggia il 4 ottobre 2019 la quinta edizione #DonoDay2019, un giorno dedicato a chi fa del dono una pratica quotidiana. Scuole, comuni, associazioni, imprese e cittadini insieme per costruire la mappa dell’Italia che dona, un Paese capace di reagire alle difficoltà mettendo al centro la bellezza del dono in tutti i suoi aspetti e di portare avanti la riflessione sull’importanza della buona donazione. Il progetto #DonoDay 2019 é realizzato dall’Istituto Italiano della Donazione (IID) in collaborazione con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e nasce per diffondere la cultura del dono in tutti i suoi aspetti ed è rivolto a tutti i Comuni italiani.

L’iniziativa prevede che si festeggi il dono declinato nei suoi aspetti più diversi, coinvolgendo e rendendo protagonista la società tutta, a partire dalle Amministrazioni Locali fino ai singoli cittadini che quotidianamente offrono qualcosa di sé alla collettività. Il Comune di Monserrato ha adottato una delibera di Giunta attraverso la quale ha effettuato un’adesione morale alla iniziativa, ricevendo il logo del Giorno del Dono, il banner e la locandina dedicati realizzati da IID per pubblicarli nei propri siti istituzionali. Come specifica l’Assessore Tiziana Mori con delega alle Politiche Sociali, del Lavoro, Famiglia, Casa, Salute e Ufficio Europa “provenendo dal mondo del volontariato desideravo che il Comune di Monserrato aderisse al al “Giorno del Dono”, edizione 2019 per essere Testimonial dell’iniziativa e sostenitore degli ideali che lo caratterizzano, impegnandosi altresì a diffondere, attraverso i propri canali di comunicazione, l’iniziativa e le attività ad essa legate, con “adesione morale’. Sono contenta, aggiunge la Mori che i colleghi di Giunta e il Sindaco Tomaso Locci abbiano accolto con entusiasmo tale proposta”. Il Sindaco Tomaso Locci e la Giunta di Monserrato auspicano che prendendo spunto dal loro impegno come amministrazione verso tale iniziativa solidale, pure le associazioni presenti nel territorio, le imprese e le Scuole possano prendervi parte, e in tal senso vi sarà il loro supporto ulteriore (con “adesione attiva”) con partecipazione ad una/più iniziative specifiche ideate sul territorio di Monserrato nelle tre settimane del dono (20 settembre – 13 ottobre 2019).