Monserrato, addio fioriera nella fontana: in via del Redentore arriva una vasca tutta nuova

La vecchia fontana trasformata in fioriera a Monserrato presto, sarà solo un “brutto” ricordo: al via i lavori per la realizzazione della nuova vasca che, tra zampilli e giochi di luce, completerà l’arredo di via del Redentore, il “salotto” della città. Ruspe in azione da ieri: le transenne delimitano il nuovo cantiere che prevede il rifacimento non solo della fonte artificiale, bensì di tutto il luogo con panchine e sedute sotto i ficus, dove i cittadini potranno trascorrere qualche ora in serenità e all’aperto. Ma c’è anche un’altra novità: in via Porto Botte spazio anche per i più piccoli: spruzzi d’acqua direttamente dal pavimento per i giochi estivi che consentiranno di trovare un po’ di refrigerio dalle alte temperature di luglio e agosto. “Pensiamo alle necessità dei nostri cittadini ma anche a rendere Monserrato più bella e attrattiva per tutti. La fontana, che fu riempita di terra e sabbia dopo solo 7 mesi dall’inaugurazione, costò, all’epoca, 300 milioni delle vecchie lire. È stato un punto che avevamo indicato durante la campagna elettorale e, speriamo, entro maggio venga consegnata alla popolazione. Uno spazio bello e funzionale, dove le persone potranno sedersi e socializzare. Dalle parole ai fatti, quindi, grazie alla nuova maggioranza con la quale i fondi investiti vengono utilizzati al meglio”. Con un finanziamento complessivo di circa 300 mila euro, tutta via del Redentore verrà risistemata e riqualificata: gli alberi riordinati, la pavimentazione rigenerata e tanti altri accorgimenti verranno apportati per rendere il luogo ancor più attrattivo non solo per i residenti ma per tutti coloro che transitano in città.