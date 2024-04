Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

MAB BUSINESS CENTER:

“Segna una nuova era per la Formazione e l’Innovazione dell’isola”

Guidato dalla Leadership degli imprenditori Andrea Podda e Giada Melis, nasce imponente il nuovo Headquarters di MAB & Co, un centro di oltre 2000 metri quadrati, pronto a ridefinire e dare ancora più valore al panorama della formazione manageriale e non solo nell’isola.

Un polo che nasce sulla prima collina che caratterizza l’area metropolitana di Cagliari, ad un passo dall’aeroporto, dalla zona industriale di Elmas e dalla zona commerciale di Sestu che si estende fino alla Corte del Sole. Il MAB BUSINESS CENTER sarà quindi a breve la nuova sede principale della Mab & Co. Azienda nata nel 2016 e partner di OSM (Open Source Management) che vanta una solida leadership di mercato, e diverse sedi nel territorio tra cui Sestu, Olbia e Sassari.

Non solo una nuova sede operativa, ma un luogo in cui i sogni diventano realtà, spazio ai giovani, agli studenti, alle start up e ai progetti ad alto impatto sociale

L’azienda conta oltre 7000 corsisti nel corso dell’ultimo anno e la partecipazione di oltre 10.000 persone agli eventi realizzati in questi anni.

Questi numeri parlano della costante crescita e dell’impegno nel raggiungere sempre più un impatto per l’evoluzione del tessuto imprenditoriale caratterizzato da migliaia di PMI.

La struttura rappresenterà un unico riferimento per i tanti progetti firmati MAB & Co., a partire dalla rinomata MBS (MIND BUSINESS SCHOOL), la prima e unica scuola di Management per imprenditori in Sardegna, la MYT Academy volta a valorizzare il talento dei ragazzi che escono dalla scuola e creare un ponte con il mondo del lavoro. Poi “All Togheter”, progetto diretto da Vittorio Sanna, educatore e divulgatore, con il rivoluzionario pacchetto di formazione e connessione tra Scuola e Genitori, con le sue Master Class e il progetto ragazzi “Scuolavoro”, atto a sviluppare il legame tra le nuove generazioni e il potenziale storico, geografico, ambientale e antropologico della Sardegna.

Sport Management, il progetto di formazione per dirigenti e istruttori del mondo dello sport che include “Club Sardegna” lo stage formativo gratuito che ha conquistato l’attenzione dei più attenti specialisti dello sport. E ancora, oltre agli uffici di consulenza specializzata sia per il mondo del lavoro che per quello della scuola e dello sport, nasce la MAB Tv, aule di Coworking e ulteriori spazi conferenze che ospiteranno eventi del calibro di TEDxCagliari.

Il tutto avvalorato e potenziato dal fatto che il Mab Business Center sorge a stretto contatto con il tempio della cultura fisica e del benessere Athlon 2.9. Una struttura sportiva e di Fitness all’avanguardia con annessa una elegante e moderna area benessere, che occupa appunto il piano superiore del Mab Business Center.

L’obiettivo di MAB & Co. è chiaro: portare la Sardegna alla manifestazione del suo pieno potenziale, offrendo opportunità di crescita e sviluppo a tutte le fasce della popolazione, partendo dalle imprese.

Con oltre 1000 clienti, 50 collaboratori e sedi in espansione in tutta la regione, MAB & Co., con il MAB BUSINESS CENTER si pone come un faro di eccellenza nel settore, guidando la Sardegna verso la manifestazione del suo pieno potenziale.