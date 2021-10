Mirko e Francesca hanno detto sì, torna e affascina la magia del matrimonio selargino

Si sono sposati oggi con il rito del matrimonio selargino Mirko e Francesca, ripercorrendo la suggestiva sagra storica dopo l’emozionante preludio di venerdì scorso, il classico tour per le case campidanesi messe a disposizione dai cittadini, come vuole la tradizione, nel venerdì che precede la domenica del grande ed emozionante “sì” in catene degli sposi. Nell’anno del rilancio dopo lo stop per colpa del covid, Selargius riscopre dunque tutta l’emozione di un rito antico e coinvolgente.

Venerdì scorso, nelle case Ligas e Ragatzu e, poi nella sede della Pro loco, Mirko Musiu accompagnato e “scortato” dai cantori del gruppo folk dei Kellarios, ha intonato canti e serenate della tradizione sarda legati al corteggiamento della futura sposa, Francesca Orfanotti. Dalle finestre si sono affacciate le donne che assistono ai canti e ai lasciano trasportare dalle melodie. Poi, l’incontro tra Mirko e Francesca, tutti e due vestiti col costume tipico di Selargius.

Oggi, il grande giorno del “sì” in catene. La foto e il video del nostro Davide Loi