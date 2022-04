“Miracolo” a Quartu, addio alle file per i malati in via Bizet: “C’è un nuovo ingresso”

Fine delle lunghe code per il ritiro di presidi e medicinali nella farmacia di via Bizet a Quartu. Ci sono voluti anni di proteste e manifestazioni di anziani malati e dei loro parenti, disperati sotto il sole e sotto la pioggia, prima di risolvere un grosso problema. Ma, come si dice in questi casi, meglio tardi che mai. Il problema è stato risolto dalla direzione del distretto Quartu-Parteolla con l’attivazione di un nuovo ingresso sul lato della guardia medica, in via Bizet 19. “Una soluzione che sta funzionando e che viene incontro alle esigenze dei pazienti, non più costretti alle lunghe attese all’esterno della struttura”, spiega il direttore del distretto, Ugo Storelli.

“Per prevenire le attese abbiamo disposto che tutte le erogazioni vengano effettuate su appuntamento tramite prenotazione”. È consigliabile dunque attenersi alle indicazioni fornite dal presidio di via Turati e recarsi in farmacia puntualmente all’ora dell’appuntamento. Dalla Assl fanno sapere inoltre che anche per le urgenze bisogna utilizzare solo l’ingresso della guardia medica.