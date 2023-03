Minaccia, picchia e ferisce con un coltello l’ex davanti al figlio: arrestato 24enne in Sardegna

Voleva portare il figlio a fare una passeggiata ma la sua ex gli ha detto che avrebbe dovuto prima farlo mangiare, e dunque di aspettare un po’. In quell’istante, nella casa del centro storico di Sassari dove la donna vive col piccolo, si è scatenato l’inferno: urla, minacce di morte, botte, persino coltellate, una ha colpito una mano della donna, ferendola, mentre teneva il bambino in braccio anche per proteggerlo da quello scatto di rabbia senza controllo.

Il personale della Squadra Volante della Questura di Sassari è intervenuto su richiesta di alcuni vicini, che hanno sentito le urla provenire dall’appartamento e hanno chiamato la polizia: arrivati sul posto, all’interno dell’abitazione gli agenti hanno constatato la presenza dei due, con la donna che in lacrime ha raccontato quanto accaduto.

I poliziotti hanno dunque arrestato l’uomo di 24 anni, per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. E’ rinchiuso in carcere in attesa dell’interrogatorio di garanzia.