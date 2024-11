Minacce al fratello, alla madre e alle sorelle: 58enne in manette a Dolianova

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

I Carabinieri di Dolianova hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 58 anni, per violazione del divieto di avvicinamento ai propri familiari e per atti persecutori nei confronti degli stessi. L’arresto è scaturito nella notte dopo che l’indagato si è presentato presso l’agenzia di assicurazioni dei familiari, mostrando un atteggiamento intimidatorio nel tentativo di ottenere denaro.

Questa vicenda ha origini nei mesi passati, quando l’uomo, secondo il quadro indiziario raccolto dai Carabinieri, avrebbe ripetutamente manifestato comportamenti minacciosi e vessatori nei confronti del fratello, della madre e delle sorelle, generando uno stato di costante ansia e paura. Le segnalazioni indicano che tali condotte, iniziate dal settembre 2023, includevano minacce, ingiurie e molestie, spesso con l’obiettivo di ottenere denaro per poter far fronte ad alcune dipendenze.

A fronte della denuncia presentata dai familiari, il Tribunale di Cagliari aveva disposto nei confronti dell’indagato un provvedimento cautelare di divieto di avvicinamento ai familiari, stabilendo una distanza minima di 300 metri. Tuttavia, nonostante questa misura, nella giornata di ieri l’uomo ha violato tale divieto recandosi presso il luogo di lavoro dei congiunti e riprendendo le intimidazioni.