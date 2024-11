Bimbo cade dal balcone di casa dei nonni, Gioele muore a 10 anni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo ore di angoscia e speranza purtroppo il piccolo Gioele non ce l’ha fatta. Il bimbo era caduto era dal terrazzo della casa dei nonni a Castel del Piano, frazione di Perugia. Stando alle prime ricostruzioni riportate dal nostro partner Quotidiano Nazionale, Gioele si sarebbe sporto troppo per guardare giù, molto probabilmente c’erano gli amici che giocavano, e lì sarebbe accaduta la tragedia. A nulla sono servite le cure e l’intervento d’urgenza effettuato all’ospedale di Santa Maria della Misericordia, Gioele se ne è andato poche ore fa. Disperata la famiglia ma anche i vicini che hanno visto impotenti la scena. Commosso il ricordo del presidente della squadra di calcio locale Francesco Pace, che ha voluto dedicare al piccolo un lungo post sui social: “Un dolore che sembra soffocare ogni speranza e chiude in una solitudine inaccessibile, uno spazio in cui difficile entrare. Posso solo immaginare lo stato d’animo della famiglia e spero che la sofferenza non congeli la vita lasciando alla morte l’ultima parola. Nostro Signore ci ha creati per la vita, e dona una vita che non ha fine. Questa certezza deve restare ben piantata nel cuore dell’esistenza, anzi è la luce che deve illuminare ogni cosa. Gioele ha ritrovato l’abbraccio di Colui che lo ha scelto prima della creazione del mondo”.