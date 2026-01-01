Il Capodanno in piazza richiama decine di migliaia di persone che, in festa, hanno accolto il nuovo anno a suon di musica: da Cagliari a Sassari i grandi big fanno incetta di consensi, per Max Pezzali ben 20 mila persone hanno cantato e ballato sulle note di “Sei un mito” e “Hanno ucciso l’uomo ragno”.

Il classico cenone è stato messo da parte per i concerti sotto le stelle: ampia scelta quest’anno, da Marco Mengoni a Gabry Ponte, da Achille Lauro a Fedez, da Giusy Ferreri a Max Pezzali, 883, che, da 34 anni, è un “mito” con le sue canzoni senza tempo. Ed è così che in tanti, e chi ha potuto, anche da Cagliari sono partiti verso il nord Sardegna per concedersi un inizio anno con il botto, all’insegna di tanto divertimento e buona misica.

Ecco un assaggio del concerto che si è svolto ieri notte a Sassari, “Sei un Mito”, Max Pezzali, e il popolo della notte che canta insieme a lui.

Video: Tifany Podda