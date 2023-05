Mezza Sardegna ancora nella morsa del maltempo: impressionanti grandinate, canali esondati e tombini saltati

Pioggia a dirotto, grandine, strade allagate, tombini scoperchiati, canali esondati. E’ di nuovo emergenza maltempo in mezza Sardegna, la situazione più complicata a Sardara e poi nella zona di Campeda, in Barbagia e nel Logudoro. La Statale 131 in quei tratti e in particolare all’altezza di Campeda è completamente coperta da una coltre di grandine, come fosse neve. A causa della visibilità ridotta quasi a zero, si è formata una lunga fila di auto.