Metro arriva la “direttrice Quartu”: correrà sul lungomare del Poetto fino a Marina Piccola

La metro da Monserrato a via Bizet, con una bretella per Quartucciu e Selargius e a Cagliari fino a Marina Piccola, lungo la spiaggia del Poetto. Parte la progettazione per la direttrice Quartu della line della metroleggera che chiuderà sotto la Sella del Diavolo l’anello con Cagliari.

C’è anche l’ok del Comune di Cagliari all’intesa per la realizzazione della Direttrice Quartu Sant’Elena della line della metropolitana di superficie dell’area vasta di Cagliari. Nel maggio 2018 è stata sottoscritta la dichiarazione di intenti delle amministrazioni comunali di Monserrato, Quartucciu, Selargius e Quartu con la quale veniva formalmente condiviso il tracciato della direttrice Quartu, con l’inserimento della variante Quartucciu. Poi nell’ottobre scorso il consiglio comunale di Selargius ha deliberato un tracciato sostanzialmente difforme da quello condiviso con la Dichiarazione di intenti di maggio 2018.

Nel mese di novembre 2020 si è insediata la nuova amministrazione comunale di Quartu che ha espresso la necessità di rivalutare il tracciato. E ora è necessario formalizzare una visione condivisa ed una nuova comune Dichiarazione di Intenti tra le parti per spendere le risorse finanziarie disponibili, scongiurando la revoca dei finanziamenti.

L’Arst ha elaborato una carta di inquadramento degli interventi di estensione della rete metropolitana.

Le parti hanno stabilito che nell’ambito del Lotto I, sia realizzata la tratta da Caracalla a Quartu (via Bizet). ) Nell’ambito del Lotto II sarà realizzata la bretella Quartucciu ed il collegamento tra Quartucciu e Quartu (via Giotto, con la realizzazione del deposito come predisposizione per il futuro collegamento con il Comune di Selargius.

Rispetto all’estensione della metropolitana nel Comune di Selargius, la Regione darà mandato all’Arst di eseguire la relativa progettazione, secondo il tracciato deliberato dal Consiglio comunale.