Metri cubi d’aria, Marco di Cagliari: “Costretto a dimezzare i posti della pizzeria”

“Con l’ordinanza di Solinas dei metri cubi d’aria devo dimezzare i posti della pizzeria”. Così Marco Biella, pizzaiolo cagliaritano a Radio Casteddu: “Mi son fatto dei calcoli. Avevo 15 posti a disposizione e me ne restano al massimo 8: la metà. E questo rovinerà la mia stagione lavorativa e anche chi ha locali piccoli, come quasi tutti quelli di Cagliari, non ce la farà. Praticamente tutti avranno i locali dimezzati”.

Biella ha anche polemizzato contro il reddito di cittadinanza che, a suo dire, gli complica le ricerchi di personale. “Io posso pagare per 4 ore”, spiega, “ma non voglio pagare le persone in nero nelle ore restanti. Anche negli alberghi sta succedendo la stessa cosa: non riescono a trovare personale a causa del reddito di cittadinanza”.

Risentite qui l’intervista del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu

https://www.facebook.com/castedduonline/videos/173902728011729/

e scaricate gratuitamente l’APP di RADIO CASTEDDU

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.newradio.radiocastedduonline