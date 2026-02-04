L’isola sarà raggiunta da infiltrazioni umide che determineranno molte nubi e acquazzoni anche a carattere temporalesco in serata. I venti saranno I venti saranno deboli a il mare molto mosso.
Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo:
A Cagliari la giornata sarà parzialmente nuvolosa con addensamenti più compatti dal pomeriggio. No sono previste piogge.
La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 10°C.
I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nordovest, al pomeriggio da Est-Sudest.
Il mare sarà poco mosso.
A Sassari la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite ee aumento della nuvolosità in serata con deboli piogge. Sono previsti 2mm di pioggia.
La temperatura massima sarà di 15°C e la minima di 8°C.
I venti saranno tesi per l’intera giornata e provenienti al mattino da Sudovest, al pomeriggio da Sud-Sudovest.
Si prevede allerta meteo per il vento.
A Oristano la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, in graduale aumento con deboli piogge in serata.
Sono previsti 4mm di pioggia.
La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 10°C.
I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Sud-Sudovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Sudovest.
Il mare sarà mosso.
Si prevede allerta meteo per il vento.
A Nuoro la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite che si intensificheranno in serata con deboli piogge. Sono previsti 3mm di pioggia.
La temperatura massima sarà di 13° C e la minima di 7°C.
I venti saranno tesi e provenienti da Ovest-Sudovest per tutta la giornata.
Si prevede allerta meteo per il vento.
Ci aspetta dunque un mercoledì nuvoloso con piogge serali e temperature in aumento che raggiungeranno massime di 17°C.
Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!
A cura di Claudia Saba