L’isola sarà raggiunta da infiltrazioni umide che determineranno molte nubi e acquazzoni anche a carattere temporalesco in serata. I venti saranno I venti saranno deboli a il mare molto mosso.

Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo:

A Cagliari la giornata sarà parzialmente nuvolosa con addensamenti più compatti dal pomeriggio. No sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 10°C.

I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nordovest, al pomeriggio da Est-Sudest.

Il mare sarà poco mosso.

A Sassari la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite ee aumento della nuvolosità in serata con deboli piogge. Sono previsti 2mm di pioggia.

La temperatura massima sarà di 15°C e la minima di 8°C.

I venti saranno tesi per l’intera giornata e provenienti al mattino da Sudovest, al pomeriggio da Sud-Sudovest.

Si prevede allerta meteo per il vento.

A Oristano la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, in graduale aumento con deboli piogge in serata.

Sono previsti 4mm di pioggia.

La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 10°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Sud-Sudovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Sudovest.

Il mare sarà mosso.

Si prevede allerta meteo per il vento.

A Nuoro la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite che si intensificheranno in serata con deboli piogge. Sono previsti 3mm di pioggia.

La temperatura massima sarà di 13° C e la minima di 7°C.

I venti saranno tesi e provenienti da Ovest-Sudovest per tutta la giornata.

Si prevede allerta meteo per il vento.

Ci aspetta dunque un mercoledì nuvoloso con piogge serali e temperature in aumento che raggiungeranno massime di 17°C.

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba