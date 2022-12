San Sperate, sdegno nel paese museo di Pinuccio Sciola: “Danneggiati due murales in pieno centro”

LSdegno e polemiche a San Sperate per due murales danneggiati in pieno centro storico. Il motivo, stando alle foto che girano sui social network, sembra essere legato a dei lavori di ristrutturazione di una casa: le ruspe avrebbero colpito anche il muro di cinta, colpendo e sfregiando i murales. a Denunciare auto accaduto è Giulia Pilloni, pronipote di Pinuccio Sciola e membro della fondazione che porta il suo nome: “San Sperate 2022, a quasi 55 anni dalla nascita del muralismo, per chi non lo sapesse una delle prime forme di arte pubblica in Italia. Complimenti, sono sicura che nel centro storico del paese si potessero trovare altre soluzioni per la ristrutturazione e soprattutto per la salvaguardia di due murales del paese museo”.

E a chi le chiede maggiori informazioni su Facebook, la giovane non si tira indietro: “Il muro è distrutto su tutta la parte superiore e quello a destra è di Pinuccio tra l’altro”. Ci sono già decine di commenti di condanna per uno sfegio che, forse, poteva essere evitato: “Quando qualcuno non si merita di vivere circondato dall’arte”, conclude, malinconicamente, la pronipote di Sciola.