Pochi minuti fa, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena, unitamente ai militari delle Stazioni di Sestu e Selargius, sono intervenuti lungo la Strada Provinciale 15, all’incrocio con via del Lavoro, per procedere ai rilievi e alla ricostruzione della dinamica di un incidente mortale.

Dalla primissima ricostruzione è emerso che, per cause in corso di accertamento, una Ford C Max e una motocicletta Benelli con due persone a bordo si sono scontrate frontalmente. A seguito dell’impatto, uno dei due motociclisti, un giovane cagliaritano di 27 anni ha perso la vita, mentre l’altro è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale di Cagliari. La conducente dell’autovettura è rimasta illesa.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno collaborato alle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area. I Carabinieri stanno eseguendo i rilievi tecnici e hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità.