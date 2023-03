Meteo Casteddu, Nuoro più calda di Cagliari: 24 gradi e clima quasi estivo

Le previsioni meteo per tutta la Sardegna aggiornate per giovedì 30 marzo 2023. Un campo di alta pressione che persiste da giorni continua a garantire tempo stabile e assolato in tutta l’Isola. I venti saranno deboli e il mare da mosso a poco mosso. Vediamo nei dettagli consultando i dati degli esperti di 3b Meteo: A Cagliari il cielo sarà in prevalenza sereno per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 20°C e la minima di 12°C. I venti saranno moderati e provenienti da Sud-Sudest per l’intera giornata. Il mare sarà poco mosso. A Sassari il cielo sarà in prevalenza sereno per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 7°C. I venti saranno deboli per l’intera giornata e provenienti al mattino da Sudest, al pomeriggio da Nordovest. Il mare sarà poco mosso per tutta la giornata, come riportato da Meteo.it.

Torniamo su 3b Meteo: A Oristano il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 9°C. I venti saranno moderati per l’intera giornata e provenienti al mattino da Est, al pomeriggio da Ovest. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 24°C e la minima di 9°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Sudovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest-Sudovest. Sarà una giornata calda e soleggiata, con temperature che raggiungeranno picchi di 24°C. Per oggi è tutto, vi ricordo il prossimo appuntamento con Meteo Casteddu, ogni giorno alle 21,15 e in replica alle 22.35, 7.15, 9.15, 19.35. Buon Ascolto su Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba.