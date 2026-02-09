Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 10 Febbraio L'isola subirà l'effetto di infiltrazioni umide che determineranno cieli nuvolosi ma senza fenomeni rilevanti. I venti saranno deboli e il mare da molto moss o a mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà parzialmente nuvolosa . No n sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 5 ° C e la minima di 1 0 °C. I venti sarann o moderati per l'intera giornata e provenienti al mattino da Nordovest, al pomeriggio da Sudest. Il mare sarà poco mosso . A Sassar i la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite con graduale aumento della nuvolosità fino a cielo coperto e deboli piogge in serata. . Sono previsti 0.6 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 4 °C e la minima di 8 °C. I venti sarann o moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Sud-Sudovest per tutta la giornata. A Oristano la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite con graduale aumento della nuvolosità fino a cielo coperto e deboli piogge in serata. . Sono previsti 0. 4 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 5 ° C e la minima di 7 ° C. I venti sarann o moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Sud, al pomeriggio da Sud-Sudovest. Il mare sarà mosso . A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 2 ° C e la minima di 6 °C. I venti sarann o moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Ovest-Sudovest per tutta la giornata. Sarà pertanto un martedì parzialmente nuvoloso , senza piogge e temperature che raggiungeranno massime di 1 5 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba