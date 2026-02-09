L’ultimo saluto a Paolo Accossu dei suoi amici: “Vive per sempre”. Palloncini bianchi, applausi e soprattutto loro, i suoi coetanei, che lo hanno accompagnato sino alla fine per dirgli che lui ci sarà, per sempre, nei cuori e nei ricordi delle giornate spensierate vissute insieme. Questo pomeriggio si sono ritrovati tutti nella chiesa di San Sebastiano a Ussana per accompagnarlo prima nella parrocchia del paese e poi al cimitero. Di sera erano ancora insieme per dedicargli striscioni e fuochi d’artificio nel cielo, dove ora si trova il 19enne che sabato è morto in un terribile incidente. Paolo viaggiava a bordo di una Fiat Panda quando ha perso il controllo del mezzo ed è uscito fuori strada. È stato sbalzato fuori dall’abitacolo ed è deceduto poco dopo l’arrivo dei soccorritori che, in tutti i modi, hanno tentato di rianimare il ragazzo.

Un dolore troppo grande, che li ha uniti ancora di più: i giovani, i suoi amici che tra le lacrime hanno cantato e chiamato il suo nome. “Ciao Paso”, hanno urlato con tutta la loro voce e lo sguardo rivolto all’insù.