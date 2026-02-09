Cagliari, macchine che spariscono anche alla luce del sole, oggi un altro furto avvenuto in piazza Salento: la vettura appartiene a una coppia. Tra le 8 e le 10 del mattino uno o più ignoti hanno agito senza timore: in pochi minuti la macchina, una Fiat Panda targata FH400DM, con “un’ ammaccatura sulla parte sinistra come indicato nel cerchio”,è stata sottratta ai proprietari che hanno già sporto denuncia. Viene lanciato anche un appello al fine di avere informazioni utili per ritrovare il mezzo. Tante le segnalazioni riguardo ai furti di automobili, nel gruppo social “Auto rubate in Sardegna-Aiutateci a ritrovarle” si susseguono i post. Molte vengono ritrovate bruciate o vandalizzate: danni ingenti per i proprietari e tanta rabbia per un fenomeno che sembra dilagare sempre più.