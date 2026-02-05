Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerd ì 6 Febbraio L' aumento della pressione determinerà un rapido diradamento della nuvolosità fino a cieli sereni dal pomeriggio . I venti saranno moderat i e il mare agitat o. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa . No n sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 8 ° C e la minima di 1 4 °C. I venti sarann o forti per tutta la giornata e provenienti al mattino da Ovest, al pomeriggio da Ovest- Nordovest. Il mare sarà mosso . Si prevede allerta meteo per il vento. A Sassar i la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite con ampi rasserenamenti in serata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 5 °C e la minima di 11 °C. I venti sarann o fort i per l'intera giorn a ta e provenienti al mattino da O vest- Sudovest , al pomeriggio da Ovest . Si prevede allerta meteo per il vento. A Oristano la giorna ta sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 7 ° C e la minima di 1 3 ° C. I venti sarann o forti e provenienti da Ovest per l'intera giornata. Il mare sarà molto mosso . Si prevede allerta meteo per il vento. A Nuoro la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite. Nella notte è previst o 1 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 4 ° C e la minima di 9 °C. I venti sarann o forti e provenienti da Ovest-Sudovest per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per il vento. Sarà pertanto un vener dì nuvoloso con qualche pioggia serale e temperature in aumento che raggiungeranno massime di 1 8 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornat a e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba