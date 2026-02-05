Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 6 Febbraio L'aumento della pressione determinerà un rapido diradamento della nuvolosità fino a cieli sereni dal pomeriggio. I venti saranno moderati e il mare agitato. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 14°C. I venti saranno forti per tutta la giornata e provenienti al mattino da Ovest, al pomeriggio da Ovest-Nordovest. Il mare sarà mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Sassari la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite con ampi rasserenamenti in serata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 15°C e la minima di 11°C. I venti saranno forti per l'intera giornata e provenienti al mattino da Ovest-Sudovest, al pomeriggio da Ovest. Si prevede allerta meteo per il vento. A Oristano la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 13°C. I venti saranno forti e provenienti da Ovest per l'intera giornata. Il mare sarà molto mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Nuoro la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite. Nella notte è previsto 1mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 14° C e la minima di 9°C. I venti saranno forti e provenienti da Ovest-Sudovest per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per il vento. Sarà pertanto un venerdì nuvoloso con qualche pioggia serale e temperature in aumento che raggiungeranno massime di 18°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba