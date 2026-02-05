Tre arresti per spaccio di droga tra i quartieri di San Michele e Pirri e nel Comune di Quartucciu. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile, ha permesso di smantellare un’organizzazione dedita alla vendita di sostanze stupefacenti.

Gli investigatori, grazie a settimane di osservazioni e controlli mirati, hanno sequestrato circa 600 grammi di hashish, 40 grammi di marijuana e 15 grammi di cocaina, parte già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio. In una delle abitazioni controllate è stato trovato un sistema di videosorveglianza composto da 15 telecamere, probabilmente utilizzato per monitorare l’area e ostacolare eventuali interventi delle forze dell’ordine. Nel locale sono stati rinvenuti anche 10mila euro in contanti.

Determinante il contributo delle unità cinofile della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza: i cani antidroga Abba, Cesar e Pyton hanno permesso di individuare gran parte della droga nascosta. Al termine delle procedure di convalida, i tre arrestati hanno ottenuto i termini a difesa.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di prevenzione e repressione dei reati legati allo spaccio. Nello stesso contesto operativo, gli agenti della Squadra Mobile hanno anche eseguito un decreto di carcerazione nei confronti di un pregiudicato cagliaritano, segnalato per violazioni precedenti, assicurando così ulteriormente il controllo sul territorio.