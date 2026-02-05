Monserrato, sotto una buca si scopre un groviglio di sottoservizi: dalla condotta d’acqua bianca alla fibra ottica poggiata immediatamente sopra, al gas. Intervento da parte del Comune, la causa dell’asfalto ceduto è da attribuire a una perdita idrica. È accaduto oggi in via Seneca, “l’impresa inviata dal Comune, durante i lavori di scavo per il ripristino, ha trovato una situazione incredibile. In un unico punto di qualche metro quadrato era concentrato un groviglio di sottoservizi” ha spiegato il sindaco Tomaso Locci. “Questa situazione è rappresentativa di tanti avvallamenti che ultimamente si sono verificati nelle strade della nostra città. Condotte colabrodo ed un sottosuolo che a Monserrato è spesso costituito da terreno bagnato dalle acque di falda contribuiscono a creare condizioni di instabilità del manto stradale che nel tempo sfociano in avvallamenti e buche.

Domani, venerdì 6 febbraio, verrà effettuato il sopralluogo da parte della ditta incaricata da Medea (gestore rete gas)”.