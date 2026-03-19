Si è spento in queste ore all’ospedale di Circolo di Varese il fondatore della Lega Umberto Bossi. Il Senatur aveva 84 anni. Nel 2004 era stato colpito da un grave ictus che gli ha compromesso le capacità motorie e di parola. Nonostante questo non ha mai messo da parte il suo impegno politico, fondando nel 2002 nel il Comitato del Nord.

Commosso il saluto del Ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini:“Coraggio, genio, passione, fatica, amore, rivoluzione, radici, libertà.

Avevo 17 anni quando ti ho incontrato e mi hai cambiato la vita. Oggi ne ho 53 e ti saluto, nel giorno della Festa del Papà, con una lacrima ma con la stessa gratitudine, lo stesso orgoglio e la determinazione a non mollare mai, come ci hai insegnato.Il tuo immenso popolo ti rende omaggio e continuerà a camminare sulla strada che hai tracciato: quella della Libertà.Ciao, Capo. A Dio.”