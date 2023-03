Meteo Casteddu, aprile inizia con sole e caldo: sabato picchi di 21 gradi

Le previsioni meteo per tutta la Sardegna aggiornate per sabato 1 aprile 2023. Il campo di alte pressioni continuerà a garantire tempo stabile e soleggiato in tutta la regione. I venti saranno moderati e il mare da mosso a molto mosso. Vediamo nello specifico le previsioni per le quattro province storiche della Sardegna, consultando i dati degli esperti di 3b Meteo: A Cagliari il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 21°C e la minima di 13°C. I venti saranno tesi e provenienti da nordovest per l’intera giornata.Il mare sarà poco mosso.A Sassari il tempo sarà variabile con schiarite più ampie durante le ore pomeridiane. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 11°C. I venti saranno forti e provenienti da Ovest-Nordovest per l’intera giornata. Il mare sarà agitato per l’intera giornata con onde che potrebbero superare i 4 metri di altezza, come riportato da Meteo.it.

Torniamo ai dati di 3b Meteo: A Oristano il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso con variabilità dalle ore pomeridiane. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 10°C. I venti saranno tesi e provenienti da nordovest per l’intera giornata.Il mare sarà mosso. A Nuoro regnerà il bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 11°C. I venti saranno tesi e provenienti da Ovest per l’intera giornata. Il primo giorno di aprile sarà una giornata tranquilla dal punto di vista meteorologico, con poche nuvole e temperature piacevoli che permetteranno relax, passeggiate e attività all’aria aperta. Per oggi è tutto, appuntamento al prossimo Meteo Casteddu, ogni giorno alle 21,15 e in replica alle 22.35, 7.15, 9.15, 19.35. Buon weekend e buon ascolto su Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba.