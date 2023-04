Avvistato Batman sull’asse mediano, destinazione Microcitemico di Cagliari per far sorridere i piccoli ricoverati

Avvistato Batman, in missione, sull’asse mediano: la destinazione? L’ospedale Microcitemico per regalare sorrisi ai bambini. A bordo del suo quattro ruote ha sfrecciato ieri, senza timore, per le arterie di collegamento principali del capoluogo sardo: lui si chiama Salvatore Monni e la sua avventura è davvero speciale come i destinatari delle sue eroiche imprese. Sorprende e stupisce i piccoli che ogni giorno lottano contro problemi più grandi di loro affinché diventino dei supereroi, un po’ come Batman insomma. Complice della missione è anche l’associazione “Charliebrown”, sempre impegnata al fine di aiutare i più deboli. La Pasqua si avvicina e, allora, perché non far felici i bimbi con le uova di cioccolato consegnate direttamente dal mitico eroe? Missione compiuta. Il Batman cagliaritano è stato immortalato da un automobilista che ha postato il video su Tik Tok, il quale ha fatto immediatamente il giro del web riscontrando un incredibile successo.