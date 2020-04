Messaggio di Mattarella: “Passerò anche io la Pasqua da solo, ma stiamo per vincere la lotta contro il virus”. Il presidente è vicino al Paese incoraggiando chi troverà questo vuoto ancora pù difficile da superare: “In molte lettere che ho ricevuto vengono narrate le storie di forzata solitudine che tanti stanno vivendo anche in questi giorni abitualmente di festa condivisa. Comprendo bene il senso di privazione che questo produce. So che molti italiani trascorreranno il giorno di Pasqua in solitudine. Sarà così anche per me”.

Ma Mattarella vuole infondere coraggio, a un popolo provato dall’epidemia e dalle norme di sicurezza: “In questi giorni intravediamo, tuttavia, anche la concreta possibilità di superare questa emergenza. I sacrifici che stiamo facendo da oltre un mese stanno producendo i risultati sperati e non possiamo fermarci proprio adesso”. Quindi rimane oggi “indispensabile mantenere con rigore il rispetto delle misure di comportamento: stiamo per vincere la lotta contro il virus o, quanto meno, quella per ridurne al massimo la pericolosità. In attesa di farmaci specifici e di un vaccino che lo sconfigga del tutto”, si legge su Quotidiano.net.