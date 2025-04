Un arresto e molti indagati

Nel corso dell’operazione è stato tratto in arresto un uomo di Villa San Pietro per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato trovato in possesso di circa 470 grammi di cocaina, 4 grammi di hashish, denaro contante e materiale per il confezionamento delle dosi. Su disposizione del Pubblico Ministero, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Uta.

Sono numerose le persone iscritte nel registro degli indagati. La loro posizione è attualmente al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, che valuterà il materiale sequestrato e gli elementi probatori raccolti per decidere in merito ad eventuali provvedimenti cautelari.