Maxi grandinata e temporale su Treviso, decine di cagliaritani bloccati all’aeroporto: voli paralizzati

Temporale su Treviso, decine di cagliaritani bloccati in aeroporto ancora non sanno a che ora partiranno. Una vera e propria bufera attorno alla città veneta ha paralizzato tutti i voli in partenza e in arrivo. Il volo Ryanair per Cagliari doveva partire alle 20:55 ma ancora non si sa quando potrà decollare. In ritardo anche l’atterraggio del volo partito da Cagliari per Treviso alle 19:34. Dagli altoparlanti è stata annunciata la partenza (ipotetica) alle 22:40, maltempo permettendo.

Tutta l’area del trevigiano è stata colpita da una fortissima grandinata che ha persino “imbiancato” le strade. Nella foto le decine di passeggeri che bivaccano nello scalo Canova di Treviso.