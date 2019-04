Maltempo beffa a Treviso, cancellato il volo per Cagliari: sardi disperati bloccati all’aeroporto

Prima la grandinata, poi il maxi temporale. E poi, alla fine, la cancellazione del volo Ryanair per Cagliari. Rabbia e polemiche all’aeroporto Canova di Treviso, dove centinaia di sardi erano pronti a imbarcarsi per raggiungere lo scalo principale dell’Isola, quello di Elmas. Dopo un primo slittamento del possibile orario di partenza, dalle 20:55 alle 22:40, è arrivato l’annuncio: “Volo cancellato”. Risultato: tante persone non sanno dove trascorrere la notte, e sicuramente prima di domani mattina non sarà possibile imbarcarsi su nessun altro volo, anche perchè sono state cancellate tutte le ultime partenze del giorno – quelle verso Napoli e Gran Canaria -.

E in tanti, come sempre in questi casi, si lamentano: “Ecco cosa vuol dire viaggiare per noi sardi”. Più di un passeggero aveva già imbarcato il proprio bagaglio, e alla biglietteria sono volate urla e parole grosse.