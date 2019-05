Matteo Salvini, boom Lega al 34 per cento. Bacia il crocifisso: “Ora meno tasse e nessuna poltrona in più”

Matteo Salvini, boom Lega al 34 per cento. Bacia il crocifisso in conferenza stampa: “Ora meno tasse e nessuna poltrona in più”. Numeri da vecchia Dc per la sua Lega, ma mella prima apparizioni pubblica, il leader leghista delinea lo scenario politico post-voto sottolineando la volontà di non procedere a un regolamento di conti con gli alleati di governo. “Abbiamo vinto nonostante gli attacchi, le bugie, i processi: ora dobbiamo abbassare le tasse agli italiani e dare lavoro ai nostri ragazzi. Andiamo verso una fase economica difficile ma non aumenteremo l’Iva”. I dettagli su Quotidiano.net: “Usiamo questi consensi non per regolamenti di conto interni – sottolinea Salvini -: gli alleati di governo per me sono amici, conto di riprendere in mano domani mattina il contratto e ritornare su tutti i temi rimasti in sospeso”. Rosario stretto alla mano, il vicepremier bacia il crocifisso come già fatto negli ultimi comizi elettorali ringraziando “chi sta lassù, senza strumentalizzazioni”: “Non chiedo mezza poltrona in più – aggiunge Salvini -a livello nazionale non cambia nulla, abbiamo governato bene in questi mesi e dobbiamo continuare a farlo nei prossimi quattro anni: la mia parola vale più dei sondaggi, il mio obiettivo è dare un buon governo agli italiani. La somma dei due partiti di governo supera ancora il 50 per cento”.