Al matrimonio con l’ambulanza, a Capoterra la favola di Matteo e Joara

La favola di Matteo e Joara. Sposi in ambulanza per un incidente capitato allo sposo poco prima del matrimonio. E’ accaduto a Capoterra. Un’ambulanza particolare, tutta addobbata a festa con palloncini e coccarde ha condotto un ragazzo in barella al municipio per le nozze. La meravigliosa iniziativa è degli “Gli angeli di Roberto” associazione di volontariato che opera in tutto il territorio di Cagliari aiutando i meno fortunati e trasportando i ricoverati. E questo era proprio un trasporto speciale.

Lo sposo infatti ha avuto un grosso problema e avendo già fissato la data delle nozze ha chiesto a questa associazione di aiutarlo in questa impresa. Così Matteo e Joara sono diventati marito e moglie e nonostante la sua situazione tra lacrime e tanta emozione sono riusciti a coronare la loro favola.