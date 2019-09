Master in Five Stars Hotel Management, disponibili borse di studio a copertura parziale

In occasione delle nuove edizioni del Master in Five Stars Hotel Management e del Master in Food & Wine Operations Management, al via nel mese di Novembre 2019, l’Hotel Business, grazie alla preziosa collaborazione con importanti aziende eroga delle borse di studio a copertura parziale della quota di iscrizione. Una grande opportunità per i candidati più meritevoli che aspirano a frequentare le nuove edizioni dei Master della Hotel Business School, con sede a Pula in provincia di Cagliari.

Il Master in Five Stars Hotel Management, giunto ormai alla dodicesima edizione, è il primo in Italia nella classifica dei più prestigiosi master in Hospitality Management, stilata dalla Eduniversal.

Questo Master ha l’obiettivo primario di venire incontro alle esigenze di specializzazione espresse dall’industria del turismo per la formazione di figure professionali che, al termine del percorso formativo e dopo un adeguato periodo di esperienza pratica in hotel e strutture a 5 stelle, possano ricoprire ruoli di responsabilità nelle diverse aree funzionali di un’industria alberghiera a 5 stelle. Quest’anno il corso, che sarà interamente in lingua inglese, ha ulteriormente potenziato la sua metodologia di insegnamento che prevede il coinvolgimento di docenti e professionisti del settore che apporteranno le proprie conoscenze e il proprio know-how arricchendo il percorso formativo nella logica learning by doing e della collaborazione con prestigiosi partner nazionali e internazionali, alberghieri e non, tra i quali la Cornell University, il prestigioso ateneo statunitense che realizzerà due moduli formativi altamente innovativi.

Sempre nel mese di Novembre, prende il via la seconda edizione del Master in Food & Wine Operations Management, la nuova proposta formativa che mira a formare figure professionali di alto profilo nel settore enogastronomico nazionale e internazionale, volte a ricoprire ruoli strategici nella filiera del food and wine e, più in generale, nel macro-settore enogastronomico.

Entrambi i master sono a numero chiuso e prevedono un processo di selezione dei candidati.

Per scoprire tutte le informazioni sulle selezioni, la didattica e le borse di studio ancora disponibili, mandare una mail all’indirizzo info@masterfivestars.com o contattare i seguenti numeri: 070 921 8097 e 338 600 1266.