Mascherine Ffp3, Ffp2 e chirurgiche. Quali usare e quali differenze

Sempre consigliate e, in alcune regioni, ora obbligatorie. Le mascherine come arma contro il Coronavirus: sono arrivate ordinanze regionali – tra le quali quelle di Toscana e Lombardia – che impongono a chiunque esca di casa di indossare una mascherina o “qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca”, come si legge nell’ordinanza del 4 aprile della Regione Lombardia. Tuttavia, trovarle è un’impresa e sono ancora molte le persone che non ne hanno a disposizione nemmeno una per la difficoltà nel reperirle. Rimangono aperte dunque molte domande: dove si possono comprare? Quanto costano?

Leggi su https://www.quotidiano.net/cronaca/mascherine-ffp3-chirurgiche-1.5096708