Mascherine a Cagliari, bocca e naso coperti dentro i mercati sino al 31 luglio: ingressi ancora limitati

Gli ingressi limitati e controllati in tutti i mercati civici di Cagliari sono confermati sino al prossimo trentuno luglio. L’ordinanza, nuova, del sindaco Paolo Truzzu, è chiara: necessario “assicurare il rispetto della distanza minima di sicurezza di almeno 1 metro fra le persone e l’adozione di tutte le misure igienico sanitarie, misure tutte necessarie e garantirne la prosecuzione delle attività, in aggiunta al contingentamento degli ingressi dei clienti”. Cosa cambia rispetto a ieri? Nulla, le regole sono confermate: distanza minima individuale di un metro, ogni venditore potrà servire al massimo due clienti se ha un posteggio singolo e quattro se ce l’ha doppio. Non più di un cliente nei box delle corsie centrali del mercato di San Benedetto, il dirigente del servizio può autorizzare un numero massimo di tre operatori nei posteggi singoli di dimensioni superiori alla norma a condizione che all’interno dello stesso possa essere sempre garantito il rispetto del metro di distanza interpersonale fra gli operatori.

Ancora: tutti gli operatori dei mercati civici devono sempre dotati di mascherine, non autoprodotte e sempre correttamente indossate. Tutti i clienti possono entrare solo se indossano o la mascherina o qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, mantenendo comunque la necessaria distanza interpersonale di almeno un metro rispetto alle altre persone.