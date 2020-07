Cagliari, market abusivi alla Marina: 5 mila euro di multa a un pakistano e a un bengalese

Polizia municipale in azione nel centro storico. Nei confronti di due cittadini di nazionalità del Bangladesh e del Pakistan (un 22enne nella via Sardegna e un 42enne in via dei Mille) è stata applicata la sanzione amministrativa di 5.000 € perché senza titolo abilitativo aprivano al pubblico nella pubblica via Cavour un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.