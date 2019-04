Mario e Claudia, la coppia friulana beffata da Ryanair in Sardegna: “Ecco quanti soldi abbiamo perso per il volo ko”. Proteste a oltranza per il volo Treviso-Cagliari cancellato venerdì notte da Ryanair. Due coniugi di Udine pronti alla vacanza in Sardegna hanno dovuto rinunciare a tutto: “Oltre alle spese del volo abbiamo pagato il parcheggio per una settimana all’aeroporto di Treviso, l’autostrada da Udine e rientro, il B&B a Cagliari, il pensionato per il nostro cane, il noleggio dell’auto Goldcar per una settimana. Non sappiamo ancora se ci verrà richiesta una penale per l’hotel a Bosa. Abbiamo presentato una richiesta di rimborso a Ryanair ma, a quanto pare, il rimborso è previsto solamente per il volo (differenza fra prezzi). Purtroppo sabato mattina alle 8:00 sul sito di Ryanair non c’erano altri voli disponibili fino a giovedì a prezzi ben più alti”.