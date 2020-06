Mario Bruno aggredito in strada ad Alghero, la solidarietà del sindaco Conoci

Ieri sera il sindaco di Alghero Mario Conoci ha contattato il Consigliere Mario Bruno, appena saputo della notizia dell’aggressione. All’ex sindaco, Mario Conoci ha immediatamente rivolto parole di solidarietà:

“Esprimo tutta la, solidarietà, mia e della Giunta, al Consigliere Mario Bruno per l’aggressione di cui è stato vittima ieri. Un fatto sconcertante, che ha rischiato di avere conseguenze più gravi e che ha destato forti preoccupazioni. Auguro a Mario una pronta guarigione con l’auspicio che quanto accaduto diventi presto solo un brutto ricordo. È chiaro, d’altra parte, che episodi del genere non possono essere tollerati in alcun modo e che quanto successo ieri non deve più ripetersi. Con l’occasione voglio ringraziare Paco Ogert che con il suo provvidenziale e coraggioso intervento ha evitato che l’aggressione potesse avere esiti peggiori”.