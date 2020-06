Lutto nella chiesa sarda, addio a don Giovanni Pittorru: è stato parroco della cattedrale di Tempio

Lutto nella chiesa sarda per la morte di don Giovanni Pittorru: il religioso, qualche mese fa, era stato ricoverato all’ospedale per gravi condizioni di salute. Poi, le dimissioni dall’ospedale. Oggi, il suo cuore ha cessato di battere. Già parroco della parrocchia di San Giuseppe a Tempio, nel 2019 è stato nominato canonico parroco anche della cattedrale di San Pietro, e ha ricoperto il ruolo di vicario urbano e moderatore dell’unità pastorale della città di Tempio, oltre ad essere legale rappresentante di tutte le tre parrocchie cittadine. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social, come quello del seminario vescovile di Tempio-Ampurias: “Don Giovanni Maria Pittorru, parroco della cattedrale, é tornato alla casa del Padre. Preghiamo per lui affinché dopo le tante sofferenze possa vedere il volto luminoso di Cristo e si senta accolto dalle braccia amorevoli della Beata Vergine, che tanto ha amato, nella santa Gerusalemme. La comunità del Seminario si unisce nella preghiera alla famiglia, alle comunità che hanno tratto beneficio dal suo apostolato sacerdotale e a quanti lo hanno amato e stimato. Requiescat in pace”.