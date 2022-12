Marijuana, hashish, cocaina e metadone nascosti in casa: 55enne arrestato a Sinnai.

Ieri sera, a Sinnai, i carabinieri hanno arrestato per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti un 55enne, ben noto alle forze dell’ordine. L’uomo risulta anche essere percettore del reddito di cittadinanza e in tal senso verrà fatta proposta di revoca all’INPS. Nel corso di un normale servizio perlustrativo i militari hanno fermato l’uomo per strada e lo hanno perquisito. Nella successiva perquisizione domiciliare hanno rinvenuto 4,28 grammi di marijuana, 1, 82 grammi di cocaina, 0,35 grammi di hashish, trecento flaconi di metadone da 20 mg ciascuno e la somma contante di 2.195 euro in banconote di piccolo taglio. Il tutto verrà depositato a breve presso l’ufficio corpi di reato della Procura della Repubblica di Cagliari. L’uomo è stato successivamente trasferito presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata odierna.