Maria Beatrice di San Sperate, cuoca in lacrime: “Disoccupata a 52 anni, dovrò lasciare la mia Sardegna”

Maria Beatrice Addaris, per sedici anni, ha lavorato come cuoca nelle carceri sarde. Prima Buoncammino, poi Uta: “La mia azienda ha avuto problemi, per me e i miei colleghi è arrivata la sospensione. Ho un mutuo da pagare e non ho più lo stipendio, dovrò andare via lasciano mia mamma da sola”. GUARDATE la VIDEO INTERVISTA