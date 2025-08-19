Allarme a Solanas, dove l’acqua cristallina che da sempre caratterizza la località è stata trasformata in una vera e propria discarica galleggiante. A raccontarlo è un bagnante che denuncia la situazione vissuta nella giornata odierna. “Tutto il giorno facevamo il bagno in mezzo a immondizia triturata e liquami. A 50 metri c’erano delle imbarcazioni tipo yacht. Pezzi di bidoni di plastica, assorbenti, tanta plastica tutta a pezzi piccoli da 1 cm sino a 5 cm circa. Parlo del lato destro della spiaggia, vicino alle rocce, sotto la residenza delle suore. Il bagnino del chiosco rastrellava in acqua l’immondizia, ma dopo 10 minuti si riempiva di nuovo di rifiuti”. Una scena indecorosa che solleva più di un dubbio sulla provenienza dei rifiuti: con tutta probabilità si tratta degli scarichi delle imbarcazioni ormeggiate a poca distanza dalla riva. Oltre al degrado ambientale resta la grave questione igienica e, soprattutto, l’assoluto disprezzo per il mare, ridotto a pattumiera da chi dovrebbe invece rispettarlo.