Marco Marongiu non si trova, l’appello del figlio: “Torna da me a Selegas e risolveremo tutto”

Le ricerche di Marco Marongiu, il 50enne disoccupato di Selegas uscito martedì mattina dalla sua abitazione di via Umberto I senza cellulare e documenti, non hanno portato a nessun esito. L’uomo è un fantasma, nessuno l’ha visto o incontrato: zero segnalazioni e avvistamenti, e ora dopo ora l’ansia tra i suoi cari cresce sempre di più. Dopo avere setacciato Selegas i vigili del fuoco, la Protezione Civile e i volontari hanno esteso l’area: “Hanno cercato papà in tutta la Trexenta, anche negli altri Comuni”, spiega, a Casteddu Online, il figlio Giacomo. Che è sempre più preoccupato per la sorte del padre: “Vivevamo insieme. Lui, purtroppo, non lavorava da tempo e stava cercando un nuovo impiego in tutti i modi possibili. Nella vita ha fatto di tutto per portare il pane a casa, dal manovale all’agricoltore. Forse, proprio la mancanza di un’occupazione l’ha portato a scomparire, in preda allo sconforto”. Forse. Il figlio non pensa che si sia allontanato molto: “La sua vita era qui, a Selegas. A Cagliari ha solo qualche amico di vecchia data, nulla di più”.

“Io e gli altri parenti non escludiamo comunque nessuna pista”, afferma ancora il figlio di Marco Marongiu. “Voglio lanciare un appello, direttamente a papà: qualunque possa essere il problema o la preoccupazione che ti ha portato a voler scomparire, torna qui da me a Selegas. Risolveremo tutto insieme, come abbiamo sempre fatto”. Chiunque avesse informazioni utili su Marco Marongiu può chiamare i seguenti numeri: +393882456598 oppure +393407907435″.