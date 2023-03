Lutto a Capoterra e tra i carabinieri, è morto a 62 anni il luogotenente Roberto Murtas

Lutto a Capoterra e nell’arma dei carabinieri per la morte di Roberto Murtas. Per tanti anni ha indossato con orgoglio la divisa dei carabinieri: attualmente era luogotenente in congedo, negli ultimi anni aveva lavorato nel nucleo dei carabinieri della stazione che si trova all’interno della Marina Militare a Su Siccu, a Cagliari. Aveva sessantadue anni. Pochi mesi fa, a novembre 2022, aveva perso la figlia, Maria Teresa Murtas: “Mia figlia era un po’ sovrappeso ma stava bene, non aveva patologie particolari. Aveva avuto il Covid in forma lieve, come è capitato anche a me e mia moglie, ma nulla di che. Aveva avuto qualche sintomo strano dopo i vaccini, ma non possiamo dire con certezza se c’entri con il suo decesso”, aveva detto, a poche ore dal decesso, alla nostra redazione. Un mese dopo aveva scritto un post, pubblico, molto toccante, in memoria della figlia.

Sui social sono già tanti i messaggi di cordoglio, soprattutto nel gruppo della “Base navale di Cagliari, che ricordi”: “Un’altra colonna della Base se n’è andata. Il dolore per la precoce perdita di una figlia non la hai sopportata. Le esequie saranno domenica ore 16:00 nella chiesa di San Francesco in Capoterra. Riposa in pace, eri più di un collega, un amico per tutti, Roberto Murtas”, scrive Antonio G. “Ciao Robe’ mio grande comandante. Ho avuto il privilegio della tua amicizia, della tua stima, del tuo affetto. Non dimenticherò mai i tuoi insegnamenti, il tuo fare, il tuo essere sempre presente, sempre con i fatti mai a parole. Riposa in pace. Le mie sentite e sincere condoglianze alla tua famiglia”, aggiunge, commosso, Nicola C.