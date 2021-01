Marcello Denrath a Radio Casteddu: “Rifiuti e discariche accanto alla biblioteca di Monte Claro”

Rifiuti lungo il percorso che porta alla biblioteca provinciale di Cagliari. Marcello Denrath a Radio Casteddu segnala la situazione che riguarda uno dei luoghi più belli e frequentati della città: “Purtroppo noto una forte incuria, è pieno di immondizia, di discariche abusive. Ho inoltrato varie segnalazioni, anche ai vigili urbani, ho inviato le foto e ho telefonato alla Asl ma non ho ricevuto alcuna risposta. La biblioteca ora è aperta solo per il prestito dei libri, non si può fruire degli spazi per la lettura”.

Le immagini parlano chiaro, vari rifiuti abbandonati deturpano il luogo. Anche una bombola del gas si intravede tra l’erba e un arbusto, a ridosso del muro di recinzione.

Risentite qui l’intervista di Paolo Rapeanu e Gigi Garau

