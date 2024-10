Marcella Grande, morta per un malore a 32 anni a Quartu, parenti e amici pronti per l’ultimo saluto

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Si svolgeranno domani nella parrocchia della Medaglia Miracolosa alle 15: 30 i funerali di Marcella Grande, la 32enne cagliaritana morta qualche giorno fa nell’abitazione di via Spagna a Quartu, nel rione di Pitz’e Serra. Il pm Marco Cocco ha aperto un fascicolo contro ignoti per omissione di soccorso. E ieri è stata effettuata l’autopsia: nessun segno di violenza è stato accertato. Oggi è stato dato incarico in Procura ad un perito tossicologico per ulteriori accertamenti. I familiari hanno incaricato per l’assistenza legale l’avvocato Gianfrancesco Piscitelli.

La ragazza era stata male, aveva accusato ripetutamente dei malori e assumeva dei farmaci per la cura di una patologia. È stata trovata morta il 29 settembre alle 11. Tutti i soccorsi sono stati vani. Ma la Procura ha deciso di vederci chiaro e di scoprire le esatte cause del decesso. La giovane conduceva una vita riservata e, come tante altre ragazze della sua età, stava cercando lavoro