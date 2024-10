Gli affari d’oro di chi ha garage e box auto a Cagliari: 15mila euro in periferia e 45mila nel centro storico

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il rialzo è netto, ufficializzato da chi segue il mercato dei box e dei posti auto, ovviamente privati, in vendita. A Cagliari gli aumenti sono da capogiro: +1,6 per un singolo box e quasi il tre per cento in più per un posto auto, tutto nel giro di pochi mesi. I raffronti li ha fatti Tecnocasa, andando col lanternino rione per rione, Pirri inclusa, per scoprire ciò che già tanti lettori di Casteddu Online ci hanno segnalato da tempo: bisogna forse pensare di vendersi un rene per avere uno stallo sicuro, in una città dove i parcheggi sono sempre meno tra strade molto lunghe ristrette, come nel caso che fa scuola di viale Trieste, dove i marciapiedi più larghi e gli spazi per le bici hanno portato a una morìa automatica di “buchi” per parcheggiare. Discorso simile alla maggior parte delle strade che affacciano sulla nuova dia Dante, qualche stallo è andato perso anche lì, soprattutto prima delle curve, a vantaggio dei pedoni. Ma, con la metropolitana ancora al palo e via Roma ingolfata, l’automobile per molti è l’unico modo per rispettare a dovere gli orari di lavoro, di studio e, naturalmente, per le emergenze. Ma bisogna essere benestanti per potersi accaparrare box o posto auto nel capoluogo sardo.

LE TABELLE- A Bonaria servono almeno 12mila euro per un posto per la macchina, quasi sempre all’aperto, e trentamila per un box. Alla Fonsarda 15mila e venticinquemila. Nella zona dei Giudici 12mila o ventimila per avere anche un tetto sicuro per la propria quattro ruote. Is Mirrionis è addirittura divista tra periferia e centro: nella prima un posto auto costa non meno di ottomila euro e un box ventimila, diecimila o ventisettemila in quella porzione di rione, più vicina a via Cadello, considerata centro. Piazza Repubblica, via Dante, piazza San Benedetto e tutto il quartiere che porta lo stesso nome viaggiano tra 20mila e trentacinquemila euro, da pagare sull’unghia. A Pirri cifre contenute, che ballano tra i quattromila e diecimila euro, ma siamo nella Municipalità, non nel capoluogo vero e proprio. A Sant’Avendrace la forbice è tra i 165000 e i ventiseimila euro, a Stampace tra i diecimila e i venticinquemila, nella “riservata” via Kock bisogna avere nel portafoglio 35mila euro per un box e diecimila, almeno, per un posto auto. Villanova è però la più cara: niente parcheggio privato e di proprietà se non si spendono almeno 22mila euro per un posto auto o 45mila per un box. L’alternativa? Girare a piedi o perdere ore alla ricerca di qualche metro libero.